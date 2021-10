Comment Mark Zuckerberg a perdu l'équivalent du PIB du Togo en 6 heures

(Agence Ecofin) - Bien qu’il ne s’agisse que de capitalisation boursière pour ce qui concerne Facebook, cette comparaison permet de mesurer l’ampleur de la panne qui a affecté hier le réseau social. Le Tech entrepreneur américain a par ailleurs perdu une place dans l'indice Bloomberg des milliardaires, derrière Bill Gates, qui occupait auparavant la cinquième place.

La panne mondiale de six heures qui a touché ce lundi soir le Groupe Facebook, a coûté à Mark Zuckerberg, l’équivalent du PIB du Togo, relève le site Togo First. En effet, suite au problème technique qui a mis hors service les outils phares du géant de la Tech, que sont le réseau social Facebook, les applications de messagerie Messenger et Whatsapp, et l’application de partage de photos et vidéos Instagram, le milliardaire américain a perdu plus de 7 milliards $ en capitalisation boursière en une seule soirée, selon les estimations de Bloomberg, ce qui représente à peu près le PIB du Togo, évalué en 2020 à 7,5 milliards $.

Au niveau mondial, le coût de cette panne s'est élevé à 160 millions $ par heure, soit un impact estimé à plus d'un milliard $, selon l'organisme de surveillance de la cybersécurité NetBlocks.

Dans une sortie hier soir, le groupe basé en Californie a attribué ce dysfonctionnementglobal à un changement de configuration de ses routeurs, tout en écartant la piste d’un piratage ou d'une tentative d'accès aux données des utilisateurs, comme le suggéraient plusieurs internautes sur des réseaux sociaux alternatifs comme Twitter.

Ayi Renaud Dossavi