BRVM Investment Days 2018 : la BRVM mobilise les investisseurs de la place de Londres

(BRVM ) - La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a réalisé la deuxième étape de son Road Show « BRVM Investment Days 2018 » à Londres, ce mercredi 02 mai 2018 en partenariat avec Thomson Reuters avec la présence effective de Monsieur Pierre Atépa GOUDIABY, Président des Conseils d’Administration de la BRVM et du DC/BR, Monsieur David CRAIG, Président Finances et Risques THOMSON REUTERS et de Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM et du DC/BR.

Situant les objectifs de la rencontre de Londres, Monsieur Pierre Atépa GOUDIABY a indiqué que cette édition des BRVM Investment Days devrait favoriser entre autres (i) le développement de partenariats stratégiques à long terme entre les Institutions régionales de l’UEMOA et les acteurs financiers internationaux basés à Londres ; (ii) la conclusion de relations d’affaires entre les intervenants commerciaux du marché financier régional et les investisseurs internationaux et (iii) une meilleure connaissance de l’UEMOA, un espace parfaitement intégré couvrant 8 pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) avec plus de 100 millions de consommateurs.

Il a par la suite souligné que la BRVM ambitionne de renforcer davantage, au cours des prochaines années, sa contribution au financement des économies de l'UEMOA notamment des PME, avant de réaffirmer l’engagement des Conseils d’Administration de la BRVM et du DC/BR à relever les défis majeurs du marché à savoir, son attractivité pour les émetteurs, sa liquidité pour les investisseurs etc.

Cette étape des BRVM Investment Days à Londres a vu la participation d'une centaine de personnes dont des banques (Standard Bank, Citigroup, Crédit Suisse, ...), des courtiers internationaux (Renaissance Capital, Silkinvest, ...), des rediffuseurs d'information financière (Reuters, Bloomberg, ...), des agences de notation (Moody’s, S&P, ...), des Asset managers (BNPPARRIBAS Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, Red Ribbon Asset Management, ...), des Fonds de Private Equity (HELIOS Capital, FIERA Capital, ...) etc. Des Institutions régionales ainsi que plusieurs Sociétés de Gestion du marché financier régional ont également participé à la rencontre.

Les différents intervenants ont relevé les bonnes performances économiques de l'UEMOA au cours des dernières années, sa résilience aux chocs exogènes, ses atouts monétaires ainsi que ses bonnes perspectives de croissance, notamment celles de la Côte d’Ivoire et du Sénégal.

Le Directeur Général de la BRVM, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE a saisi l’occasion pour faire l’état des lieux du Marché Financier Régional et présenter son potentiel de développement. Il a également dévoilé aux investisseurs la nouvelle vision de la BRVM ainsi que les cinq piliers stratégiques sur lesquels elle repose à savoir : (i) la consolidation de l’actionnariat, de la gouvernance et de la démutualisation; (ii) le renforcement technologique ; (iii) le développement de la culture boursière et la promotion du marché ; (iv) la contribution au développement d’un environnement politique, opérationnel et réglementaire propice à l’investissement et (v) l’amélioration de la liquidité et de la profondeur du marché.

Il a enfin salué le partenariat en cours de conclusion avec Thomson Reuters qui permettra d’afficher très prochainement en temps réel les données de la BRVM sur cette plateforme de rediffusion d’information et de recherche économique et financière.

Les sociétés cotées présentes (ETI, Ecobank Côte d’Ivoire, le Groupe Bank Of Africa) ont, par la voix de leurs Directeurs Généraux ou leurs représentants, présenté leurs activités, leurs performances financières 2017 ainsi que leurs axes stratégiques de développement pour les prochaines années.

Les principaux acteurs de la place de Londres participant à la rencontre ont réaffirmé leur intérêt pour investir dans les pays de l'UEMOA. Ils ont souhaité à cet effet, avoir plus d’informations financières de préférence en anglais et dans les délais sur les sociétés cotées pour leur permettre de mieux orienter leurs décisions.

Ils ont également insisté sur la nécessité d'accroître la liquidité du marché des actions de la BRVM et de dynamiser le marché de la dette pour le rendre plus attractif pour les investisseurs internationaux. Ils ont enfin félicité la BRVM pour cette initiative et ses efforts soutenus de promotion régionale et internationale.

La prochaine étape du Road Show 2018 est prévue à New York, le 20 septembre.