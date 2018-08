Angola : le gouvernement construira 6 entrepôts de bois destinés à l’industrie de transformation

(Agence Ecofin) - L’exécutif angolais installera 6 entrepôts de bois qui seront mis à disposition des unités semi-industrielles et des concessionnaires forestiers, rapporte macauhub qui cite le secrétaire d'Etat aux Ressources forestières, André de Jesus Moda (photo).

Ce projet dont les besoins financiers n’ont pas été révélés, concernera les villes de Catete, Caxito, Luena, Menongwe, Cabinda et Benguela.

« Après la construction et le lancement des activités des entrepôts, aucun produit forestier destiné à la vente extérieure ne sortira sans y passer à des fins d’inspection et de certification par l'Institut de développement forestier, l’Administration générale des impôts et la Police fiscale.», affirme M. Moda.

Pour le compte de la campagne forestière 2018, le gouvernement compte allouer des permis à moins de 200 exploitants pour l’exploration de 288 000 mètres cubes de bois.

L'Angola possède une surface forestière estimée à 60 millions d’hectares.

Espoir Olodo