Malawi : le gouvernement prévoit de distribuer 2 millions de fourneaux améliorés en 2020

(Agence Ecofin) - Au Malawi, le gouvernement vient de lancer le projet « 2 millions de fourneaux améliorés » visant à en équiper les populations tout au long de l’année. Avec ces foyers, les femmes pourront cuire leurs aliments grâce au biogaz, permettant ainsi une meilleure préservation de la biomasse. En effet 89 % de l’énergie consommée dans le pays provient de la biomasse.

« Il y a beaucoup de déchets issus des activités humaines et animales qui peuvent être utilisés pour produire de l’électricité et du biogaz pour la cuisine au Malawi. Avec la technologie du biogaz, il y aura assez de gaz pour la réfrigération, le chauffage de l’eau, l’éclairage et les générateurs d’électricité. Le pays ne devrait donc pas continuer à dépendre fortement du bois de chauffage pour la cuisine » a affirmé Andrew Mkoloma, le président de l’Industrie des énergies renouvelables.

Le Malawi s’est donné pour objectif de donner accès à une énergie propre et durable à tous ses citoyens d’ici 2030.

