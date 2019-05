Le Ghana en quête d’investisseurs pour exploiter ses ressources de bauxite

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ghanéen veut exploiter davantage ses ressources minérales de bauxite pour financer la construction d’infrastructures (écoles, hôpitaux, ponts et routes). A cet effet, le gouvernement a lancé un appel aux investisseurs pour qu’ils soumettent des plans sur la manière dont les gisements seront exploités pour accroître la production et construire des installations de fonte et de raffinage.

Selon Michael Ansah, DG de Ghana Integrated Aluminum, agence créée pour mettre en œuvre la stratégie du gouvernement pour cette industrie, les parties intéressées ont jusqu’à la fin de l’année pour soumettre leurs propositions. Il a indiqué que l’Etat veut augmenter la production annuelle à 5 millions de tonnes, contre 1,4 million de tonnes en ce moment.

Le premier producteur de bauxite en Afrique est la Guinée, qui est également le 3e producteur mondial du minerai d’aluminium.

