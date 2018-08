Guinée : la mine de bauxite Bel Air entre en production

(Agence Ecofin) - Alufer Mining a annoncé cette semaine l’entrée en production et le chargement vers la Chine de la première expédition de bauxite de sa mine Bel Air, en Guinée. La construction du projet a duré 18 mois et s’est terminée dans le temps et le budget défini.

Au cours de cette période, la société a construit son propre port, son poste d’accostage, ses installations d’exportations et une route de 25 km. Pour cela, elle a recruté, apprend-on, une équipe de plus de 1 500 personnes, 85% de la main-d’œuvre étant de nationalité guinéenne et plus de la moitié provenant des communautés locales.

«Nous sommes très fiers d'atteindre ce jalon. Construire une mine dans un délai aussi court sur un nouveau site, dans les délais, dans les limites du budget et avec un dossier de sécurité exemplaire est une réalisation rare.», commente le PDG, Bernie Pryor.

Les travaux à Bel Air viseront désormais une production stable de 5,5 millions de tonnes par an, lequel volume s’ajoutera à la production actuelle de plus de 40 millions de tonnes de la Guinée, troisième plus grand producteur du minerai d’aluminium au monde.

Située dans la région de Boffa, la mine Bel Air a été financée à hauteur de 205 millions $ par un consortium composé de Africa Finance Corporation, Orion Mine Finance et Resource Capital Funds.

Ce financement est le «premier et le plus important investissement étranger en Guinée depuis la crise d'Ebola en 2014».

Louis-Nino Kansoun

