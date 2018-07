L’ivoirien Niamkey Isidore Tanoe élu à la tête de l’Association Professionnelle des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation de l’UEMOA

(BANQUE ATLANTIQUE ) - Niamkey Isidore TANOE, Directeur Général d’Atlantique Finance, a été élu pour 3 ans à la tête de l’Association Professionnelle des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (APSGI) de l’UEMOA.

L’élection du nouveau Président s’est déroulée 18 juin dernier, à Dakar, au Sénégal, lors de l’Assemblée Générale de l’APSGI.

Niamkey Isidore TANOE préside depuis 2002 aux destinées d’Atlantique Finance, la SGI du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) en Afrique de l’Ouest. Professionnel de la finance, Niamkey Isidore TANOE est doté d’une solide expérience de plus de 20 ans, acquise notamment lors de son passage à la First Marathon Securities à Montréal au Canada, en tant que Broker et ensuite Gestionnaire de Portefeuilles, puis à Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’Afrique de l’Ouest et à Citibank en Côte d’ivoire.

Niamkey Isidore TANOE est diplômé de HEC Montréal, de l’Université de Moncton au Canada, de l’institut Canadien Des Valeurs Mobilieres, ainsi que de l’IESE – Business School University of Navarra en Espagne.