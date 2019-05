Tunisie: la BAD accorde un financement de 57,5 millions d’euros à la banque privée Amen Bank

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, dans un communiqué rendu public le 29 mai, avoir accordé à la banque tunisienne Amen Bank un financement total de 57,5 millions d’euros destiné à développer le commerce et à accompagner les petites et moyennes entreprises (PME).

Cette enveloppe se compose d’un prêt d’investissement à long terme de 35 millions d’euros ainsi que d’une facilité de 15 millions d’euros pour le financement du commerce et d’un complément de 7,5 millions d’euros provenant du fonds Africa Growing Together Fund (AGT).

Le financement de la BAD permettra notamment à Amen Bank de répondre, à plus grande échelle, aux besoins en financement des PME des secteurs de la santé, de l’agriculture et agro-industrie, et de l’industrie.

«En facilitant l’accès au financement pour les PME, ce nouveau projet constitue un important vecteur d’investissement, de création de valeur ajoutée et d’emploi dans des domaines stratégiques pour la Tunisie.», a souligné la directrice générale adjointe de la BAD pour l’Afrique du Nord et responsable-pays pour la Tunisie, Yacine Diama Fal.

Membre fondateur de la BAD en 1964, la Tunisie est un des principaux pays bénéficiaires des financements de l’institution, avec des engagements cumulés de près de 9 milliards de dollars.

