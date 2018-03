Le Kényan Diamond Trust Bank obtient une ligne de crédit de 75 millions $ de la BAD pour financer les PME et renforcer ses fonds propres

(Agence Ecofin) - Diamond Trust Bank (DTB), une banque cotée au Nairobi Securities Exchange (NSE), a obtenu une ligne de crédit 75 millions $ de la Banque africaine de développement (BAD). Le financement est remboursable sur une période de 7 années.

Il soutiendra en partie (50 millions $) la capacité de DTB à effectuer des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) du pays et aussi de la sous-région Afrique de l’est où elle a une présence. Les 25 millions $ restant permettront à la banque de renforcer la structure de son capital.

La ligne de crédit cible principalement les entreprises des secteurs du commerce, des transports, de la construction et de la fabrication qui sont installées au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et au Burundi. Nasim Devji, la directrice générale du groupe DTB, a déclaré que les grandes entreprises dont les opérations impactent sur les PME pourront également bénéficier de ces prêts.

« Cette collaboration avec la BAD permettra à DTB de consolider sa position de banque d'affaires leader en Afrique de l'Est, en aidant davantage des sociétés locales à se développer et à être compétitives sur le marché africain et mondial. DTB pourra ainsi soutenir la transformation économique du Kenya et, par extension, celle de l'Afrique de l'Est », a-t-elle déclaré.

Gabriel Negatu, le directeur du bureau régional de la BAD en charge du développement et de la prestation de services pour l’Afrique de l’Est a indiqué pour sa part, que cette ligne de crédit accordée à la banque kényane s’inscrivait dans le cadre de la stratégie de la BAD visant à soutenir le secteur privé africain.

Chamberline Moko