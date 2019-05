Mise en place de la Bourse des Matières Premières Agricoles de Côte d'Ivoire : la BRVM et son DG en mission d'evaluation à Korhogo

(BRVM) - Dans le cadre du processus de mise en place de la Bourse des Matières Premières Agricoles (BMPA) en Côte d’Ivoire, le Directeur Général de la BRVM, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE séjourne actuellement à Korhogo (dans le Nord de la Côte d’Ivoire) avec l'équipe du projet composée de M. Philippe BRIZOUA, Directeur de l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire et du Prof. Issouf SOUMARE, Président de l'Institut SOUMARE, pour évaluer les conditions de démarrage.

Il s'agit pour la BRVM de rencontrer les Autorités locales (Préfet, Député-Maire, Directeur Général Adjoint du Conseil Régional), la représentation régionale du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural de Côte d’Ivoire (MINADER) et ensuite de visiter des exploitations agricoles, coopératives, marchés, centres de groupage, entrepôts, unités de transformation etc.

Une séance de travail s'est tenue dans les locaux de la Préfecture de Korhogo, ce lundi 27 mai 2019, en présence de Monsieur Lorgn Abou DJANDE, Secrétaire Général de Préfecture, Représentant du Préfet, de l’Honorable Lazani COULIBALY, Député-Maire de Korhogo, de Monsieur Mamery DOUKOURE, Directeur Général Adjoint du Conseil Régional du Poro. Étaient également présents, le Représentant du Conseil Coton-Anacarde, les Représentants du MINADER, les coopératives de producteurs, etc.

Ce fut l'occasion de présenter le projet de Bourse des Matières Premières Agricoles (BMPA) et de sensibiliser l'ensemble des acteurs de la région sur son importance et son impact dans le financement et la transformation du secteur agricole en Côte d’Ivoire.