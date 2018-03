SimbaPay et le groupe nigérian Interswitch lancent un service de virements internationaux par messagerie téléphonique

(Agence Ecofin) - SimbaPay, un fournisseur de transfert d'argent numérique basé à Londres et Interswitch East Africa, une société de commerce électronique et de paiement numérique centrée sur l’Afrique, ont annoncé le lancement d'un nouveau service dénommé chatbot qui permet d’effectuer des virements internationaux via la simple messagerie téléphonique, à destination de l’Afrique et de l’Europe.

« Le service chatbot règle de manière instantanée les demandes de nos clients. Ce service est opérationnel 7 jours/7 et fonctionne également sans internet. Cela signifie que nos clients même sans accès à internet et sans smartphone peuvent accéder à ce chatbot », a déclaré Daniel Howard, directeur technique de SimbaPay.

Paul Mwaura Ndichu, PDG d'Interswitch East Africa, qui n’est autre que la filiale ougandaise du groupe nigérian de paiement numérique Interswitch, a affiché la fierté de son organisation de s'associer à SimbaPay, qu’il qualifie de « société innovante qui cherche continuellement à s'améliorer et à développer ses offres de produits »

Chamberline Moko