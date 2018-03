la-sfi-et-le-groupe-attijariwafa-bank-joignent-leurs-forces-pour-soutenir-le-commerce-et-l-investissement-en-afrique

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank et la Société Financière Internationale (groupe Banque Mondiale) se sont entendus pour étudier ensemble des projets d’investissements en Afrique. Le partenariat porte principalement sur le soutien au commerce et à l'investissement entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne.

Aussi, les deux partenaires s'engagent à coopérer dans le financement, l'investissement et le risk management. L'accord prévoit également un accompagnement des entreprises au Maroc et en Afrique, notamment les petites et moyennes entreprises (PME).

Les montant qui seront engagés dans le cadre de ce projet commun n'ont pas été communiqués. Chez Attijariwafa Bank, on se satisfait d'une initiative qui permettra au groupe de renforcer son expansion africaine avec un partenaire institutionnel de poids. « AWB et la SFI partagent une vision commune selon laquelle un secteur privé en bonne santé est essentiel pour créer des emplois et stimuler la croissance économique », a déclaré Boubker Jai (photo), directeur général du groupe Attijariwafa bank.

Au cours de ces 10 dernières années, la SFI a appuyé pour près de 1,4 milliard de dollars, les investissements d’entreprises d’Afrique du Nord et Moyen-Orient vers l’Afrique subsaharienne.