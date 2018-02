BGFIDay : les filiales de BGFIBank au Gabon offrent un nouveau visage à l’école primaire catholique Saint Michel de Nkembo

(BGFIBank) - L’école primaire Saint Michel de NKEMBO accueille désormais les élèves et les membres de l’équipe pédagogique dans des conditions de scolarisation agréables et sécurisées.

La remise officielle du chantier aux responsables de l’établissement s’est déroulée le vendredi 16 février 2018 dans une ambiance festive, en présence du corps enseignant, des élèves de l’école primaire catholique Saint Michel de Nkembo, ainsi que de plusieurs collaborateurs des filiales du Groupe BGFIBank installées au Gabon.

S’inscrivant dans le cadre de l’engagement citoyen du Groupe à l’endroit des communautés d’accueil, la 3ème édition du BGFIDay a été marquée, au Gabon, par des actions sociales en faveur de l’école primaire catholique Saint Michel de Nkembo.

Répondant à l’élan de solidarité initié chaque année par la Fondation BGFIBank, sous le thème : ‘’Tous solidaires pour la Formation et l’Education des générations futures’’, les collaborateurs des filiales installées sur le territoire du Gabon ont ainsi procédé à la réhabilitation de l’école primaire Catholique de Saint Michel de Nkembo.

Les travaux ont consisté au ravalement de façades intérieures et extérieures, et à l’aménagement de la bibliothèque qui s’est vu également renforcé en ouvrages scolaires.

L’école a également été sécurisée par la fabrication et la pose d’un portail, de même pour quatorze salles de classe désormais protégées par des portes en fer forgé. Le bureau du Directeur ainsi que sa salle de réception ont été sécurisé par une grille. L’école dont les toilettes étaient vétustes s’est vu construire trois blocs WC turques. Certaines classes ont bénéficié de travaux maçonnerie avec le bouchage de trous béants dans les salles. En outre, l’école primaire a reçu :

- une vingtaine de tables-bancs

- 10 tableaux

- 14 bureaux offerts aux enseignants.

Instauré en 2014, le BGFIDay est devenu l'un des symboles phares d’un groupe engagé, un véritable rendez-vous annuel qui permet aux collaborateurs du Groupe BGFIBank de s’engager pour des causes d’intérêt général et d’agir pour le bien-être de la société et des communautés fragilisées.

Le BGFIDay concerne toutes les filiales du groupe dans l'ensemble de ses pays d'implantation, avec une participation en 2017 qui s'est avérée encore plus forte que l'année précédente. Au total plus de 930 collaborateurs dans 8 pays (Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar et Sénégal) ont participé à des actions de solidarité autour des thématiques liées à l'éducation, la lutte contre la précarité, ou encore la préservation de l'environnement. Un nombre de participants qui ne cesse de croître avec un taux de participation en hausse de +187% sur les trois dernières éditions, et 9 structures bénéficiaires.

A propos du Groupe BGFIBank

BGFIBank est un groupe financier international multi-métiers qui compte plus de 2.000 collaborateurs présents dans 11 pays. Il accompagne au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal. Les équipes du Groupe BGFIBank dispensent chaque jour à sa clientèle des conseils et des services haut de gamme et adaptés à leurs besoins autour des quatre métiers principaux :

- la banque commerciale

- la banque d’investissement

- les services financiers spécialisés - l’assurance.