Le Fonds de Solidarité Africain offre sa garantie à Cofina pour lever 5 milliards FCFA

(Agence Ecofin) - Le groupe ivoirien Cofina, spécialisé dans la méso-finance, va bénéficier d’un appui du Fonds de solidarité africain (FSA), une institution financière multilatérale de garantie regroupant 14 États membres africains, pour lever 5 milliards FCFA. Objectif : étendre et développer son réseau dans la sous-région.

Selon une convention de garantie signée mercredi 22 septembre dernier, le FSA co-garantit à hauteur de deux milliards FCFA (soit 40% du financement), une opération de levée de fonds de la Compagnie Transnationale d’Investissement (CTI), holding du Groupe Cofina, auprès de Sunu Participations Holding SA, une société de services financiers.

La convention a été paraphée notamment par Ahmadou Abdoulaye Diallo, DG du FSA, Charles-Eric Moulod, SG de Groupe Cofina et DG de Cofina-Togo. « Les fonds mobilisés dans le cadre de cette opération sont destinés à l’extension et au développement du réseau de la CTI. A travers cette opération, le FSA contribue au développement de l’institution financière Cofina, spécialisée dans la méso-finance, basée dans huit pays africains (Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Mali, Gabon, Burkina Faso et Togo) », a précisé Ahmadou Abdoulaye Diallo, patron de l'institution multilatérale de garantie.

Togo First rappelle qu'au Togo, la branche de Cofina a lancé ses activités en mars dernier, et a déjà signé des partenariats avec plusieurs structures d’accompagnement de l'entrepreneuriat dans le pays, pour toucher des Pme et entrepreneurs nationaux, notamment dans le secteur agricole.

Ayi Renaud Dossavi