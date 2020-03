Oragroup s’engage dans la lutte contre la pandémie de COVID-19

(ORABANK ) - Oragroup, présent dans 12 pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale, s’engage face à la pandémie de COVID-19. La protection de ses clients et de ses collaborateurs est primordiale pour le groupe bancaire panafricain, qui compte 152 agences bancaires, 2015 collaborateurs et plus de 500 000 clients à travers le continent.

Oragroup s’engage à poursuivre son activité économique tout en garantissant la meilleure qualité de service, dans le respect des consignes sanitaires et de sécurité des 12 pays où il est implanté. Pour prévenir, protéger et informer ses clients – particuliers comme entreprises du privé – et ses employés, Oragroup a fait évoluer son organisation ainsi que son mode de fonctionnement.

Au niveau global, le groupe a acté le report de toutes ses missions, séminaires, conférences, et formations à venir afin de protéger son personnel. La Direction Générale du groupe tient à assurer que l’optimisation des déplacements des équipes sera strictement observée.

Des mesures de prévention et de sensibilisation ont également été mises en place en interne dès le 5 mars 2020 pour protéger les agents et les clients d’Oragroup, en équipant les locaux et bureaux en solutions hydroalcooliques, et en communiquant sur le terrain comme sur les réseaux sociaux sur les règles de conduite à adopter pour lutter contre la propagation du virus. Si la mesure n’est pas contraire aux dispositions gouvernementales, Oragroup s’engage également à équiper en masques ses agents en contact avec les clients.

Parce que le contexte extraordinaire l’exige, la Direction Générale d’Oragroup recommande à ses clients de privilégier, dans la mesure du possible, les opérations aux guichets automatiques de banque mis à disposition. Ceux-ci seront suffisamment approvisionnés tout au long de la crise. Les services de banque à distance offrent également toutes les fonctionnalités habituelles sur Internet. Pour tout besoin spécifique, Oragroup se tient à disposition par l’intermédiaire de ses gestionnaires de compte.

Parce que cette période délicate peut être source d’inquiétude, Oragroup a décidé en lien avec les autorités de chaque pays concerné de garder ses agences ouvertes, jusqu'à nouvel ordre, pour être aux côtés de ses clients et ses partenaires. Les distances de sécurité préconisées par l’Organisation mondiale de la Santé et l’ensemble des gestes barrière devront être respectés.

Ferdinand Ngon Kemoum, Directeur Général d'Oragroup, a déclaré : « Oragroup suit avec attention l’évolution de la pandémie dans ses 12 pays d’implantation et s’engage à faire évoluer ces mesures d’hygiène et de sécurité dans la lignée des recommandations des autorités nationales et internationales. C’est une période difficile qui s’annonce pour le continent africain, et nous devons en responsabilité y faire face en appliquant toutes les mesures nécessaires pour endiguer la pandémie. Oragroup se tient aux côtés de ses clients et de ses agents pour atténuer le plus possible les conséquences économiques de cette potentielle crise sanitaire. Nos clients peuvent compter sur notre engagement historique, celui d’être « un partenaire à votre écoute ». C’est vraiment le moment d’être solidaire. »

À propos d’Oragroup

Oragroup est présent dans 12 pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 152 agences bancaires et 2 015 collaborateurs, Oragroup propose à plus de 500 000 clients (grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers) une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité. Œuvrant à l’inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, Oragroup se concentre sur des segments de population jusque-là délaissés. Cet engagement se traduit dans sa démarche RSE qui fait partie intégrante de sa stratégie et constitue une priorité de ses instances dirigeantes, axée autour de la transition énergétique, du management des risques environnementaux et sociaux, et du bien-être du public et de ses employés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.orabank.net ou sur LinkedIn, @Groupe Orabank on Twitter, Facebook,Instagram, YouTube. Découvrez également KEAZ, la nouvelle plateforme digitale du groupe Orabank.