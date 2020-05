(Agence Ecofin) - La Société ivoirienne de Banque (SIB), filiale à près de 75% du groupe marocain Attijariwafa Bank, a versé 1,25 milliard FCFA de rémunération à ses 10 employés les mieux payés au cours de l'exercice 2019, a-t-on appris de source documentaire. Cela représente une moyenne de 120 millions FCFA de salaire annuel pour chacun de ces employés, ce qui fait 7,6% des près de 16,2 million FCFA de rémunération moyenne par an, pour les 830 autres employés.

L'information précise que cette rémunération ne tient pas compte des honoraires et autres avantages en nature. Elle est sensiblement en hausse si on la compare aux 954 millions FCFA versés au top 10 des mieux payés de cette entreprise en 2017. L'identité et le mode de calcul de la rémunération de cette catégorie d'employés ne sont pas rendus publics, et il est difficile de savoir si ces paiements découlent d'une logique de contrat de performance ou de contrat de travail.

Dans le rapport annuel de la banque que l'Agence Ecofin a consulté, il est précisé que la rémunération des dirigeants a été de 482 millions FCFA, en prenant en compte les salaires et autres avantages. La SIB n'a pas la palme d'or dans la rémunération du top 10 du personnel le mieux payé dans les banques ivoiriennes.

Ecobank Côte d'Ivoire a par exemple en 2017, versé près de 1,5 milliard FCFA au top 10 de ses employés les mieux payés. Par contre, dans de nombreux pays anglo-saxons où les entreprises sont contraintes de donner des détails sur leurs politiques de rémunération, les entreprises cotées sur la BRVM ne rendent pas toujours public ce type d'information, sauf dans le cadre des documents des assemblées générales annuelles qui sont distribués de manière restrictive.

Idriss Linge