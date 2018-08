Le Kenyan Co-operative Bank lance de produits financiers ciblant les micros, petites et moyennes entreprises

(Agence Ecofin) - La banque commerciale Co-operative Bank, qui est cotée sur le Nairobi Securities Exchange, a lancé de nouveaux produits financiers en direction des micros, petites et moyennes entreprises du pays.

Ces produits permettront à des micro-entreprises d’emprunter jusqu’à 2 millions de shillings (20 000 $) via le téléphone portable, de bénéficier de prêts commerciaux non garantis, ainsi que de services tels que le financement avant importation. L’établissement bancaire a également prévu une gamme de services non financiers tels que des programmes de formation, des outils pour créer et développer des entreprises.

« Les micros entreprises sont davantage exposées à de nouvelles tendances commerciales, elles s’attendent donc à des solutions bancaires adaptatives. Nous avons réactualisé et repositionné notre offre afin de rester pertinent et de répondre aux besoins spécifiques de nos clients », a fait savoir Arthur Muchangi, directeur de la division banque de détail à Co-operative Bank.

M. Muchangi a rappelé que la banque avait reçu en mars dernier 150 millions $ de la Société Financière Internationale pour financer des micro-entreprises kényanes qui exercent dans le secteur de l’agriculture, du commerce et de la conception d’appareils divers.

Chamberline Moko