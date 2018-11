Nigéria : UBA cède ses parts d’Ikeja Hotel pour 1,5 million $ au profit de l’éditeur du journal The Guardian

(Agence Ecofin) - UBA Nominee Ltd Trading, une filiale à 100% du groupe bancaire nigérian United Bank for Africa, a complètement cédé les 279,10 millions d'actions qu'elle possédait dans le capital d'Ikeja Hotel, un groupe hotelier qui gère entre autres enseignes, les Sheraton de Lagos et d'Abuja.

Des données de marché sur le Nigerian Stock Exchange où est coté le groupe hôtelier, indiquent que la cession s'est faite le 13 novembre 2018, lorsque la valeur de son action a clôturé à 2,05 nairas, en baisse de près de 9,6%. A ce niveau de valorisation boursière, on peut estimer la transaction à 572,1 millions de nairas (environ 1,5 million $).

L'acquéreur de l'opération est OMA Investment Ltd, une société de prise de participation peu connue au Nigéria, mais qui est aussi présente dans l'actionnariat de Capital Hotel (un autre groupe hôtelier coté du pays).

Toke Alex-Ibru (photo), le directeur général d'OMA Investment, qui siège au conseil d'administration d'Ikeja Hotel, a désormais une voix qui compte. Le rachat des parts cédées par UBA lui confère désormais une participation équivalente à 25,89%. Cet administrateur est assez particulier, car il est discrètement à la tête d'un empire, qui compte dans son portefeuille le célèbre journal nigérian « The Guardian ».

Idriss Linge