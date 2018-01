bgfi-holding-corporation-met-en-place-une-nouvelle-organisation-plus-agile-et-proche-des-clients

(BGFIBank ) - Le Conseil d’Administration de BGFI Holding Corporation, réuni le 20 décembre 2017, a redéfini son organisation. L’objectif est de déployer un fonctionnement dynamique et proche des clients au vu de l’enjeu de la Supervision sur Base Consolidée du plan stratégique « Excellence 2020 ». Il est question à termes de poursuivre le développement des synergies entre les métiers de la Banque Commerciale, de la Banque d’Investissement, des Services Financiers Spécialisés et de l’Assurance, afin de garantir la cohérence du Groupe et assurer la bonne maîtrise des risques.

Ainsi l’organisation de BGFI Holding Corporation, davantage tournée vers le client, s’articule autour :

• de quatre Pôles Régionaux, en charge du développement Métiers, rattachés à la Direction Générale et placés sous supervision chacun d’un Directeur Régional garant de la bonne application des Stratégies, Politiques, Méthodologies et Outils Groupe qui définissent le modèle BGFIBank de chaque filière.

o Pôle Région Gabon ;

o Pôle Région Afrique Centrale ;

o Pôle Région Afrique de l’Ouest ;

o Pôle Région Europe-Océan Indien-Asie.

• d’un Pôle Finances, en charge de la gestion de l’information Comptable et Financière, rattaché à la Direction Générale, et placé sous la supervision d’un Directeur Financier garant de la pertinence et la sincérité de l’information Comptable et Financière du Groupe.

• d’un Pôle Secrétariat Général, en charge des activités transverses du Groupe, rattaché à la Direction Générale et placé sous la supervision d’un Secrétaire Exécutif. Le Pôle Secrétariat Général est structuré autour de ;

o La Fonction Gouvernance et Organisation Groupe,

o La Fonction Technologie Groupe,

o La Fonction Affaires Juridiques et Capital Humain Groupe,

o La Fonction Communication Groupe.



• d’un Pôle Gestion Globale des Risques, en charge de la gestion des filières risques, rattaché à la Direction Générale et placé sous la supervision directe du Directeur Général Adjoint et comprenant :

o La Fonction Risques et Contrôle Permanent Groupe,

o La Fonction Conformité Groupe,

o La Fonction Sécurité des Systèmes d’Information Groupe, * La Fonction Crédit Groupe

o La Fonction Surveillance et Développement Groupe.

• De la Fonction Audit Interne, en charge du contrôle périodique sur l’ensemble des filiales du Groupe BGFBank et des activités de BGFI Holding Corporation et rattachée directement au Président Directeur Général.

Quatre principes ont orienté la mise en place de cette nouvelle organisation :

• Assurer une meilleure surveillance et supervision sur base consolidée du Groupe en se concentrant sur ses fonctions régaliennes de Régulation, d’Animation, et de Contrôle des filiales du Groupe BGFIBank ;

• Réinventer la proximité avec les Clients, en renforçant le rôle des Directeurs Régionaux afin de garantir la qualité de service au cœur du dispositif commercial et opérationnel du Groupe BGFIBank ;

• Accroître la responsabilité et la qualité des équipes pour plus d’efficacité dans la mise en œuvre de la stratégie dans le respect du tryptique TDE ( Travail- Discipline- Éthique ) ;

• Assurer la maîtrise des Risques et garantir la Conformité réglementaire au sein des filiales du Groupe BGFBank.

Pour Henri-Claude OYIMA, «Ces mesures sont prises dans le souci du renforcement des Axes stratégiques du Projet d’Entreprise Excellence 2020 au travers de la quête permanente d’assurer la performance et garantir la pérennité du Groupe BGFIBank. La crise économique actuelle met en évidence les faiblesses des stratégies des entreprises. Cette situation de rupture nous incite à reconsidérer nos activités et replacer plus fortement le service et l'expérience Client au cœur de notre Stratégie, afin de contribuer ainsi à conforter la confiance de tous ».