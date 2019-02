La Société Camerounaise de Banque, premier établissement à capitaux publics en terme de dividendes versés à l'Etat entre 2014 et 2016

(Agence Ecofin) - La Société Camerounaise des Banques, qui est contrôlée à 51% par le groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank, a été sur la période allant de 2014 à 2016, le premier établissement à capitaux publics, en terme de distribution de dividendes à l'Etat du Cameroun, a appris l'Agence Ecofin de données officielles.

Pour sa participation au capital de cette banque, l'administration camerounaise a touché un dividende global de 15,9 milliards de FCFA sur la période.

Sur le seul l'exercice 2016, la SCB a été le premier établissement à devancer la puissante Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) avec une rémunération de 4,4 milliards de FCFA offerte à l’actionnaire Etat, contre 4 milliards de FCFA seulement pour la société nationale pétrolière.

Cette situation peut s'expliquer par le niveau de participation de l'Etat qui est assez important (49%). Egalement par la politique de distribution des dividendes de son actionnaire de référence Attijariwafa Bank qui est assez généreuse. On note aussi une gestion finalement optimale qui permet à la banque de réaliser de solides marges, malgré un chiffre d'affaires plus faible que celui des entités comme SNH qui, en plus, sont contrôlées à 100% par l'Etat.

Au total, l'Etat du Cameroun a reçu un dividende global de seulement 36,3 milliards de FCFA sur la période, en provenance de 12 entreprises à capitaux publics, sur les 84 que comptaient le pays durant la période analysée.

Derrière la SCB, vient la Société nationale pétrolière avec une contribution de 14 milliards de FCFA. Une autre banque, Société Générale Cameroun, était troisième contributeur aux dividendes reçus par l'Etat avec un total de 2,48 milliards de FCFA.

Idriss Linge