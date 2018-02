Kenya : Commercial Bank of Africa dans la dernière ligne droite pour l’acquisition de Crane Bank Rwanda

(Agence Ecofin) - Commercial Bank of Africa (CBA) a finalement obtenu les approbations réglementaires des banques centrales du Kenya, du Rwanda et de l’Ouganda pour la finalisation du rachat la filiale au Rwanda de Crane Bank, un groupe bancaire passé en 2017 sous le contrôle de la Development Finance Company of Uganda (DFCU).

La CBA dont le premier actionnaire est une holding d’investissement appartenant à la famille du président Uhuru Kenyatta, est l’une des plus importantes banques privées d’Afrique de l’Est. Bien que le montant de l’opération n’ait pas été communiqué, cette acquisition permet au groupe bancaire kényan d’être immédiatement présent au Rwanda sans avoir à suivre le difficile processus d’obtention des licences.

« Notre pénétration du marché bancaire rwandais marque une étape importante dans les aspirations stratégiques de CBA. Nous souhaitons étendre nos activités commerciales dans des marchés clés en Afrique et offrir des produits et solutions innovants à nos clients » expliquait en juin 2017, Isaac Awundo, le Directeur Général de CBA.

Chamberline Moko