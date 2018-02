Le Marocain Banque centrale populaire s’offre les actifs du Français BPCE à Maurice et à Madagascar

(Agence Ecofin) - Le désengagement du groupe français BPCE (Banque Populaire-Caisse d'Epargne), du continent africain, profite au groupe marocain Banque centrale populaire (BCP). Le deuxième groupe bancaire du royaume chérifien a annoncé, dans un communiqué rendu public le 20 février, la signature d'un accord portant sur l'acquisition auprès de BPCE de la Banque des Mascareignes, un établissement de crédit basé à l'île Maurice et possédant une filiale à Madagascar, la Banque des Mascareignes Madagascar.

Le rachat par la Banque centrale populaire de deux actifs bancaires du groupe BPCE en Afrique, a été réalisé en partenariat avec Sipromad, (Société industrielle des produits de Madagascar). Ce groupe familial malgache, qui possède une vingtaine de compagnies opérant dans divers secteurs, est le partenaire stratégique de BCP dans la zone de l'océan Indien, depuis environ cinq ans.

« Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'expansion panafricaine du groupe Banque centrale populaire, qui étend désormais son empreinte géographique à l'océan Indien », a souligné le groupe BCP, dans un communiqué.

Dans le cadre de son offensive en Afrique, BCP « devient le premier groupe bancaire de l’Afrique du Nord et de l’Ouest à s’implanter à l’île Maurice », a-t-on ajouté de même source.

Le but annoncé de ces implantations est de « positionner la BCP sur les flux d’investissements en provenance d’Asie, notamment de Chine et d’Inde, vers l’Afrique», mais aussi, d’« accompagner la dynamique croissante des investissements entre l’Afrique anglophone et francophone ».

La finalisation de cette acquisition reste conditionnée par l'obtention des autorisations réglementaires usuelles au Maroc, à l'île Maurice et à Madagascar.

Le groupe bancaire marocain détenu par Mohamed Benchaâboun (photo) est déjà présent dans 12 pays africains, dont la Côte d’Ivoire, le Togo, le Sénégal et le Cameroun, et dans 13 autres pays, dans le reste du monde.

