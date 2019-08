Oragroup obtient un financement de 20 millions d’euros du fonds Africa Agriculture and Trade Investment Fund (AATIF)

(ORAGROUP ) - Le groupe bancaire panafricain ORAGROUP annonce l’obtention d’un prêt de 20 millions d’euros auprès d’AFRICA AGRICULTURE AND TRADE INVESTMENT FUND (AATIF), une société d’investissement spécialisée dans le financement agricole en Afrique dont les investisseurs principaux sont le gouvernement allemand et la Banque de développement allemande KfW. Les fonds reçus par Oragroup serviront au financement d’entreprises privées intervenant sur les campagnes agricoles dans les pays de présence de la filiale Orabank Côte d’Ivoire (Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Guinée Bissau, Mali, Niger et Sénégal).

L’investissement dans des campagnes agricoles est un engagement fort de la part d’ORAGROUP dans sa volonté de participer au financement de l’économie réelle tout en soutenant les secteurs ayant un impact sur le développement des économies.

Ce financement vient également appuyer les efforts du Groupe, qui a créé en 2018 un département Matières Premières au sein de sa filiale Orabank Côte d’Ivoire. L’objectif de ce dernier est d’enrichir son offre de financements destinés au secteur agricole dont les besoins annuels augmentent de façon continue à la faveur de la croissance économique et démographique.

Par ailleurs, le Groupe est soucieux d’apporter dans ce secteur son expertise sur les enjeux de responsabilité civile et sociale pour une utilisation éthique et vertueuse du financement dans le strict respect des procédures de contrôle et de gestion des risques mis en place par le Groupe dans l’ensemble de ses filiales. « Ce financement confirme notre engagement auprès du secteur privé et de l’agriculture, qui sont deux leviers essentiels au développement de nos économies avec à la clé des créations de richesse et d’emplois », explique Ferdinand Ngon Kemoum, Directeur Général d’Oragroup.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Oragroup qui se décline par ce prêt car nous sommes convaincus que le développement du secteur agricole passe par un meilleur accès au financement des opérateurs privés », conclut Dr. Thomas Duve, Président du Conseil d’Administration d’AATIF.

À propos d'Oragroup

Oragroup est présent dans 12 pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 149 agences bancaires et 1 857 collaborateurs, Oragroup propose à ses 485 000 clients (grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers) une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité.

Œuvrant à l’inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, Oragroup se concentre sur des segments de population jusque-là délaissés. Cet engagement se traduit dans sa démarche RSE qui fait partie intégrante de sa stratégie et constitue une priorité de ses instances dirigeantes, axée autour de la transition énergétique, du management des risques environnementaux et sociaux, et du bien-être du public et de ses employés.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.orabank.net ou suivez-nous sur LinkedIn, @Groupe Orabank on Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Découvrez également KEAZ, la nouvelle plateforme digitale du groupe Orabank.