Afrique subsaharienne : les revenus de banque d'investissement en baisse de 19% au cours du premier semestre 2019

(Agence Ecofin) - Les revenus de banque d'investissement ont marqué un nouveau recul pour un premier semestre, en atteignant seulement 227,3 millions $ pour les six mois s'achevant à la fin du mois de juin 2019. C'est une baisse de 19% en comparaison à ceux de la même période en 2018, et c'est le plus bas niveau de revenus sur les activités de banque d'investissement dans la région, depuis 2016.

Cette grosse baisse a été le fait d'un faible chiffre d'affaires, sur les transactions relatives aux introductions boursières. Les revenus de ce segment ont été de seulement 20,9 millions $, en repli de 70%. On a aussi noté une baisse sur les revenus générés par les arrangements sur les obligations, en droite ligne avec une faible demande des entreprises et des souverains d'Afrique subsaharienne.

A titre de comparaison, les revenus des activités de banque d'investissement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ont atteint les 506,2 millions $, en baisse aussi, mais de seulement 12%. Avec un volume de revenus générés de 31,6 millions $, le groupe bancaire sud-africain Standard Bank est l'intermédiaire financier qui aura réalisé le plus de revenus, avec une performance en hausse de 8,7%. Il est suivi par Standard Chartered Bank, et l'américain Citigroup.

Idriss Linge