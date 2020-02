La Fondation BGFIBank donne le coup d'envoi de la 2ème édition du programme "1 banquier dans ma classe"

(BGFIBank) - Après le Lycée d’Application Nelson Mandela en 2019, c’est au Lycée National Léon MBA que la Fondation BGFIBank a donné le coup d'envoi de la 2ème édition du programme "1 banquier dans ma classe" ce mardi 4 février 2020 à 14 heures. Ce sont les élèves des classes de Secondes LE1 et LE2 qui ont ouvert le bal avec le métier de Juriste conseil présenté par Monsieur Ruello EKOGHA, Chef de Département Affaires Juridiques à BGFI Holding Corporation.

20 collaborateurs volontaires du Groupe BGFIBank échangeront durant 1 mois, et ce jusqu’au 3 mars 2020, avec plus de 2000 élèves des classes de Seconde, Première et Terminale, sur 12 métiers qui gravitent autours de la banque. L'objectif : éclairer les choix de ces futurs bacheliers en terme d'études supérieures et de les aider à élaborer des parcours de formation en cohérence avec leurs choix d’études et leurs attentes personnelles.

Ces rencontres permettront par ailleurs aux élèves de découvrir le monde professionnel, de développer leur sphère de connaissances, d’augmenter leurs chances de succès dans la réalisation de leurs objectifs et enfin, de comprendre et de démystifier le monde de la banque et de la finance.

Afin de garantir l’indépendance de ce programme innovant, l'opération est supervisée par le censeur du second cycle, chargé de la pédagogie, Monsieur Jean-Marie MANIZAMBO, qui a tenu a souligner l'importance de cette initiative en précisant qu’une orientation bien faite est un emploi assuré : "Il y a un vrai besoin de sensibilisation des élèves, car l’orientation se construit dès la seconde et même plus tôt et l’implication d’un professionnel dans ce processus pour partager son expérience, son vécu et son parcours donne du sens à notre message et permet aux élèves de mieux se projeter. C’est un acte citoyen qui relève de la responsabilité de chacun".■

A PROPOS DE LA FONDATION BGFIBank

Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank inscrit son action dans la continuité de l’engagement sociétal du Groupe BGFIBank. Créée en 2013, la Fondation accompagne le groupe dans son rôle d’acteur à part entière du développement social dans l’ensemble de ses 10 pays d’implantation en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tome & Principe et Sénégal. Elle intervient dans les domaines de l'éducation et de la formation et a pour mission de favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant un impact fort et durable sur les populations bénéficiaires. La Fondation BGFIBank encourage la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux.