Tunisie : Banque de l’Habitat annonce de nouveaux services financiers dédiés exclusivement aux femmes entrepreneures

(Agence Ecofin) - De nouveaux services et produits financiers sont annoncés par la Banque de l’Habitat en direction des femmes entrepreneures tunisiennes. L’établissement bancaire tunisien a sollicité l’appui technique de la Société Financière Internationale (SFI) pour la mise en place de ces services.

Selon Ahmed Rjiba, directeur général de Banque de l’Habitat, ce projet dédié aux femmes chefs d’entreprises tunisiennes s’inscrit « dans la continuité de la dynamique de transformation de la banque ». Un rapport de 2018 de la SFI intitulé « Banking on Women in Tunisia » indique que les femmes en Tunisie possèdent 1/5 des entreprises et qu’elles font face à un gap de financement de l’ordre de 595 millions $.

Pour la Banque de l’Habitat, détenue majoritairement par le gouvernement tunisien, financer les femmes entrepreneures serait plus avantageux. Ces dernières épargnent davantage que leurs homologues masculins et sont plus enclin à rembourser leurs crédits, selon les conclusions de l'étude menée par la Société Financière Internationale.

Chamberline Moko