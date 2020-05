COFINA signe avec FMO, la banque néerlandaise de développement, et renforce sa position de leader dans la mésofinance

(COFINA ) - Le Groupe COFINA est heureux d'annoncer la récente conclusion d’un partenariat avec la Société néerlandaise de financement du développement (FMO), d'un montant total de 12,5 millions d'euros. Ce montant est dédié au financement des clients des filiales de Cofina au Sénégal (7,5 millions d'euros) et en Côte d'Ivoire (5 millions d’euros).

Ce partenariat permet au Groupe COFINA de renforcer son positionnement dans la mésofinance africaine et ainsi de continuer à faciliter l’accès aux crédits à de très nombreuses PME. Ce financement s’accompagne d’une offre d’assistance technique sur un domaine de la plus haute importance : le renforcement de la gouvernance d’entreprise, mais également le renforcement du système de gestion des risques. D’autre part, FMO accentue par cette collaboration sa présence parmi les institutions financières d'Afrique francophone. Le fonds d’investissement MASSIF– géré par FMO – qui est à l’origine de ce partenariat réitère ainsi sa mission de soutien en faveur de l'inclusion financière dans les pays en développement.

En cette période de forte incertitude liée au Covid-19, cette collaboration souligne la confiance que les partenaires du Groupe COFINA lui accordent, notamment de la part d’une institution financière internationale de premier plan comme FMO.

Huib-Jan de Ruijter, Directeur des institutions financières à FMO, déclare : « Nous sommes fiers de soutenir COFINA, l'un des rares groupes de mésofinance africains qui est né sur le continent et se développe pour soutenir ses populations. D'abord au Sénégal mais aussi en Côte d'Ivoire. Ces transactions s'inscrivent parfaitement dans l'approche de FMO visant à établir des relations solides avec les groupes d'Institutions de microfinance en Afrique francophone. COFINA a montré une forte volonté de se développer et comprend comment l'inclusion financière peut avoir un impact réel. Nous nous réjouissons de notre collaboration ».

Hervé Serge NDAKPRI, Directeur Finances chez COFINA, souligne : « Nous nous réjouissons de la signature de ce partenariat avec FMO. Ce financement va nous permettre de renforcer notre rôle d’Institution de mésofinance au Sénégal et en Côte d’Ivoire au service de l’inclusion financière. C’est également une marque de confiance d’un partenaire financier international de premier plan, qui reconnait par ce financement important, la solidité du Groupe COFINA et l’impact que nous avons au quotidien sur les entrepreneurs, TPE et PME. Nous travaillons déjà aux prochaines étapes de notre collaboration ».

A propos de COFINA

Fondé en 2013, le Groupe COFINA est la première institution financière africaine dédiée à la mésofinance, le « chaînon manquant » entre la microfinance et la banque traditionnelle qui offre la possibilité pour les PME africaines (90 % des sociétés privées du continent) d’accéder plus facilement au crédit. Présent dans sept pays d’Afrique (Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Mali, Sénégal) et avec un bureau de représentation à Paris dédié à la diaspora, COFINA a déjà financé plus de 85 000 projets d’entreprise dont 48% portés par des femmes entrepreneures. COFINA a su s’imposer ces dernières années comme la référence en matière de financement des petites et moyennes entreprises en Afrique de l’Ouest et Centrale. COFINA s’est donné pour défi de réduire la fracture financière dont est victime une importante partie de la nouvelle classe moyenne africaine. Fort de plus de 1 300 collaborateurs, COFINA gère un portefeuille de plus de 175 000 clients et 85 000 projets d’entreprise financés, répartis sur ses sept pays. Au 31 Décembre 2019, l’institution affiche un total bilan de 212 milliards de francs CFA. Pour en savoir plus : www.groupecofina.com

A propos de FMO

FMO est la banque néerlandaise de développement qui promeut la croissance durable du secteur privé dans les pays en développement, en investissant dans des projets ambitieux. FMO estime qu'un secteur privé fort est la clé du développement économique et social, et a fait ses preuves depuis près de 50 ans en matière d'autonomisation des individus afin qu’ils puissent mettre à profit leurs compétences et améliorer leur qualité de vie. FMO se concentre sur trois secteurs qui ont un fort impact sur le développement : les institutions financières, l'énergie et l'agro-industrie, l'alimentation et l'eau. Avec un portefeuille de 9,7 milliards d'euros, FMO, qui couvre plus de 85 pays, est l'une des plus grandes banques bilatérales de développement du secteur privé à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus : www.fmo.nl