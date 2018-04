Kenya: le Mauricien SBM Holdings finalise l’acquisition de 75% de Chase Bank

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire mauricien State Bank of Mauritius (SBM) Holdings a finalisé l’acquisition d’une participation de 75% dans Chase Bank, une banque kényane placée sous la tutelle de la Banque centrale depuis 2016.

«L'accord prévoit qu'il y aura un transfert de 75% des dépôts, de la majorité du personnel et des agences de Chase Bank à SBM Holdings.», a précisé la Banque centrale kényane dans un communiqué publié ce mercredi 18 avril. La Banque centrale a également indiqué que SBM Holdings, qui opère déjà au Kenya, «apportera son expérience et son expertise pour renforcer la compétitivité et la résilience du secteur bancaire kényan».

SBM Holdings est déjà présente sur le marché kényan grâce à l'acquisition de Fidelity Bank, un petit établissement dont la part de marché se limite 0,4%. Le groupe mauricien est aussi présent à Madagascar, en Inde, et en Birmanie. La Banque centrale kényane avait lancé en mars 2017, un appel à manifestation d’intérêt pour la cession d’une participation dans Chase Bank, qui a été mis sous sa tutelle en avril 2016 suite à des problèmes de liquidités. La taille de cette participation n’a pas été alors précisée.

Chase Bank est la troisième banque kényane placée sous tutelle depuis juin 2015, après Dubai Bank et Imperial Bank. L’effondrement de ces banques avait suscité de nombreuses interrogations sur la santé du système bancaire kényan marqué par une concurrence acharnée entre une quarantaine d’établissements de crédit pour une population de 44 millions d’habitants.

