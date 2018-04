Fonds pour la promotion des PME et de l’entrepreneuriat féminin : 25 nouvelles bénéficiaires reçoivent leur financement

(BANQUE ATLANTIQUE) - Le Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME et Banque Atlantique, ont procédé à la remise de chèques d'un montant global de 354,4 millions FCFA à 25 nouvelles bénéficiaires du Fonds pour la promotion des PME et de l’entreprenariat féminin, mis à la disposition de l’Etat de Côte d’Ivoire par le Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc afin de soutenir l’ambition de femmes ayant un projet entrepreneurial.

La cérémonie s’est tenue en présence de MM. Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce, de l’Artisanat, de la Promotion des PME, Ministre de l’Industrie et des Mines, Abdelmalek KETTANI, Ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire, Habib KONE, Directeur Général d’Atlantic Business International et Arsène COULIBALY, Directeur Général de Banque Atlantique et devant un parterre d’invités du monde des affaires et des médias.

Depuis 2017, le Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME et Banque Atlantique unissent leurs efforts pour promouvoir l’entreprenariat féminin convaincus qu’il constitue un levier pour le développement, la croissance et l’innovation.

Selon la Banque Mondiale, « l’accès aux services financiers constitue l’un des principaux obstacles à l’entreprenariat féminin. 70% des PME détenues par des femmes dans les pays en développement sont exclues par les établissements financiers ou ne sont pas en mesure de recevoir des services financiers assortis de conditions adéquates pour satisfaire leur besoin ».

Doté d’une enveloppe de cinq (05) Milliards de FCFA, cet accord cadre a permis l’octroi de financement à 10 premières entreprises dirigées par des femmes, essentiellement des structures de micro entreprise pour un montant de 260 millions de FCFA auxquelles s’ajoutent les 25 femmes bénéficiaires d’aujourd’hui. L’initiative mise en œuvre depuis plus d’une année, porte à ce jour sur un financement global de plus de 614,4 millions de FCFA, accordés sous forme de crédit par Banque Atlantique à 35 femmes chefs d’entreprise. L’engagement des deux partenaires vise à favoriser et développer l’écosystème entrepreneurial autour des femmes.

A propos du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME

Le Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME est chargé de la Mise en œuvre et du suivi de la Politique du Gouvernement en matière de Commerce, d’Artisanat et de Promotion des PME. Au titre de la Promotion des PME, il est notamment chargé du suivi et de la coordination des actions de développement, de la des PME/PMI, de la mise en œuvre et du suivi des politiques visant l’amélioration et l’efficacité des PME.

A propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Banque Atlantique est présent dans les huit pays de l’espace UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo)

Banque Atlantique s’appuie, également, sur des filiales spécialisées telles que :

Banque d’Affaires : Atlantique Finance

Gestion d’actifs : Atlantic Asset Management

Assurances : Atlantique Assurance Vie et Atlantique Assurances IARD en Côte d’Ivoire, GTAC2A-Vie et GTA-C2A IARDT au Togo

Banque Atlantique est une filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc.

A propos du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc

Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top Ten des banques africaines en termes de taille de bilan. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc. Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde. Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement. Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de l'inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d'origine. Elle illustre aussi le lien fort existant entre le Groupe et ses différentes filiales pour une meilleure résilience dans la durée.