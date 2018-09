Les Français installés en Afrique sont devenus indésirables dans les banques françaises

(Agence Ecofin) - Un rapport parlementaire sur la mobilité des Français déplore l’attitude des banques de l’Hexagone qui rejettent de plus en plus les Français installés à l’étranger, et plus particulièrement en Afrique.

Les expatriés sont de plus en plus nombreux à essuyer des refus d’ouverture de compte bancaire, et même la fermeture de leurs comptes actifs, constate la députée Anne Genetet, membre de la Commission des Affaires étrangéres du Parlement tricolore. « L’ouverture et le maintien d’un compte en banque en France est un droit, inscrit dans l’article L312-1 du Code monétaire et financier. Pourtant, plusieurs témoignages qui nous ont été envoyés font état d’un non-respect de cette règle par des établissements bancaires français, associé à une inégalité de traitement selon les pays de résidence. » précise le rapport.

« De fait, de nombreuses banques françaises semblent vouloir favoriser la fermeture des comptes bancaires de Français installés en Côte d’Ivoire, et plus largement en Afrique, « débancarisant » ainsi ces derniers et les obligeant à considérer des banques étrangères. » s’indigne une organisation de Français expatriés en Côte d’Ivoire dont les membres sont contraints de se tourner vers des banques italiennes pour obtenir un compte européen.

« Alors que j’ai, depuis 50 ans un compte à la même agence Société́ Générale à Paris. Je reçois un courrier commitatoire me menaçant d’une fermeture de compte si je ne peux fournir un document attestant que je possède une maison en France. Pour quelle raison légale se permet-on de me demander cela ? » témoigne un expatrié.

« Je voulais juste vous alerter sur le fait que les Français qui résident en Algérie éprouvent la pire des difficultés pour ouvrir un compte non résident auprès des institutions bancaires françaises. J’ai travaillé 25 ans en France dont 16 ans comme chef d'entreprise. Je vais bientôt percevoir ma retraite et je ne sais comment la percevoir en France. » déclare un autre expatrié.

De nombreux Français établis à Djibouti ont récemment vu leurs comptes bancaires en France, purement et simplement fermés. Pourtant, selon Véronique Said- Cohen, chargée des relations avec le Parlement pour la Banque de France, ces opérations sont illégales.

Selon l’enquête des parlementaires français, 13% des expatriés désirant rentrer en France ont des difficultés à ouvrir un compte bancaire. Alors que « cette démarche est essentielle pour louer un appartement, recevoir un salaire, percevoir certaines allocations le cas échéant, rapatrier son argent à son retour... » constate le rapport.