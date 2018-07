Gordon Acha est nommé Directeur Général de Citi Cameroun

(CITI ) - Citi a le plaisir d’annoncer la nomination de Gordon Acha au poste de Directeur Général (CCO) de Citi Cameroun. Il sera sous la direction du Conseil d'Administration de Citi Cameroun présidée par Khady Dior Ndiaye, Directrice Générale de Citi Côte d’Ivoire et Directrice pour l’Afrique Francophone de l’Ouest et du Centre.

Gordon posséde plus de 23 ans d’expérience dans la banque d’affaires aux États-Unis, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon et en Afrique du Sud. Il a rejoint Citi Cameroun pour la première fois en 1998 où il a occupé plusieurs postes, notamment ceux de Chargé de Relation Clientèle, banquier principal et Responsable de la division des Institutions Financières, et Directeur de l’exploitation avec pour responsabilité la gestion du portefeuille et des relations avec la clientèle. En 2009, il a rejoint Banque Atlantique en Côte d’Ivoire au poste de Directeur de l’exploitation, où il était responsable des activités de banque d'affaires en Afrique de l’Ouest et Centrale.

Gordon a réintégré Citi en 2010 au poste de Directeur Général de Citi Côte d’Ivoire, avant de prendre la direction de Citi Gabon. Il a ensuite occupé le poste de Directeur de la division des Pays de non-présence et du groupe des correspondants bancaires pour Citi Afrique, après quoi il a pris les fonctions de Directeur mondial de l’équipe d'assurance qualité des activités au sein de Citi ICG Utility Group en Amérique du Nord.

Avant de rejoindre Citi, Gordon avait travaillé dans des sociétés de services financiers à Boston aux États-Unis, notamment chez New England Financial et Investors Bank & Trust. Il est titulaire d’une licence ès sciences (Bachelor of Science) de l’université du Massachusetts et d’un MBA de l’université de Suffolk à Boston, aux États-Unis.

Citi est présente au Cameroun depuis 1998 et continue de considérer le pays et la région comme essentiels dans sa stratégie internationale. Citi est présente dans 16 pays en Afrique.

À propos de Citi :

Citi, la grande banque internationale, compte environ 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions.

