Le “Citi Journalism Award for Excellence” 2018 est attribué à Idriss Linge de l’Agence Ecofin

(Agence Ecofin) - Citi a le plaisir d'annoncer que Idriss Linge est lauréat du Prix d'excellence journalistique Citi 2018 (CJEA) pour son article sur les causes de l'accumulation de créances douteuses par le groupe bancaire panafricain Ecobank.

CJEA est un concours mondial lancé par Citi en 1982 afin de récompenser les journalistes pour l'excellence de leurs reportages économiques et financiers sur les marchés où le groupe exerce ses activités, dans le monde entier. Désormais à sa 35e édition, le CJEA est un programme unique parrainé et co-organisé par Citi et la Columbia Graduate School of Journalism. C'est la première fois que le prix est décerné au Cameroun.

“Idriss est un journaliste financier qui, depuis 2013, couvre au quotidien pour l'Agence Ecofin, l’actualité des banques, des assurances et du financement des entreprises. Au fil des annéess, nous l’avons vu avaler des tonnes de rapports financiers, acquérir chaque jour de nouvelles compétences et saisir toutes les opportunités de formation qui se présentaient à lui. Ce “Citi Journalism Award for Excellence” 2018 est une juste reconnaissance pour son travail et pour l’exemplarité de son parcours. L'Afrique y a gagné un journaliste financier exceptionnel dont on n’a pas fini d’entendre parler…”, a déclaré Dominique Flaux, directeur de publication de l'agence Ecofin.

Au total, 11 journalistes économiques d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique se joindront à Idriss, à New York, où ils participeront à un séminaire économique et financier de 8 jours, administré par la Columbia University Graduate School of Journalism.

“Ce prix récompense la contribution d'Idriss à la promotion d'un journalisme financier de qualité au Cameroun et dans toute l'Afrique subsaharienne francophone. Et nous profitons de l'occasion pour féliciter Idriss et ses collègues journalistes qui ont participé à ce concours, et remercier les juges pour leur engagement dans ce programme”, a déclaré Gordon Acha, responsable pays de Citi pour le Cameroun.

A propos de Citi

Citi, première société mondiale de services financiers, compte environ 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi fournit aux consommateurs, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions une vaste gamme de produits et de services financiers, notamment des services bancaires et des crédits aux particuliers, des services bancaires et d'investissement aux entreprises, des services de courtage et de gestion de patrimoine.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

A propos d'Ecofin

Créée en 2011, l’Agence Ecofin Agency est une plateforme d'information économique et financière qui couvre l'actualité quotidienne des principaux secteurs africains: finance, agriculture, télécoms, mines, électricité, hydrocarbures et communication. Plus de 53 000 professionnels sont abonnés à ses lettres quotidiennes. Le site enregistre actuellement 2 millions de visites par mois. Plus d'informations sur www.agenceecofin.com