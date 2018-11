Nigéria : la progression des opérations sur guichets automatiques de banque ralentit en valeur et en volume

(Agence Ecofin) - La croissance des agios gagnés par les banques commerciales nigérianes sur les transactions financières effectuées via les distributeurs automatiques de billets (GAB) pourrait connaître un ralentissement en droite ligne avec la baisse en valeur et en volume de ces opérations.

Sur les 8 premiers mois de l'année 2018, le nombre d'opérations effectuées via ce moyen de paiement a atteint le nombre record depuis les 10 dernières années, de 578,5 millions. La valeur globale des paiements obtenus sur la même période est de 4242,4 milliards de nairas (11,6 milliards $). Là aussi c'est un niveau record.

L'Agence Ecofin a pu noter toutefois que ces deux performances ont représenté des progressions respectives de 17% et de 3,2%, en comparaison aux chiffres de la même période en 2017. Ce sont les rythmes de progression les plus lents pour les deux indicateurs, depuis 2014.

En 2015 et 2016, les volumes ont augmenté de 30% et 36%. Sur 8 premiers mois de ces 2 années, les valeurs avait progressé de 18,4% et 36%.

Il n'est pas facile d'expliquer ce ralentissement, mais on peut supposer, au regard de la progression des chiffres du mobile money et des points de paiement, qu'un accès plus facile à ces deux services donne plus d'opportunités en terme de solutions de paiements.



Idriss Linge