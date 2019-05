Côte d’Ivoire : la BICICI dévoile sa campagne pour le gagnant du concours « Ma pub ici »

(BICICI) - Il y a quelques mois, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire, organisait la 1ère édition de MA PUB ICI, un concours pour la promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Après trois mois de votes sur la page Facebook de la BICICI, c’est Thierry MENSAH et sa Start’Up MAXOM, spécialisée en stratégie marketing et communication digitale, qui remportent le premier prix.

La BICICI a donc tenu sa promesse en offrant une campagne de communication à MAXOM à travers un affichage en posters et one way sur le réseau d’agences et des affiches 12 m² sur le district d’Abidjan.

Fondée en 2016, MAXOM a pour volonté d’accompagner efficacement et avec créativité les entreprises dans leur communication digitale.

Qu’il s’agisse de conseiller, de créer, de réaliser, de développer, d’intégrer, de rédiger, d’animer, de modérer ou tout simplement d’accompagner, MAXOM épaule ses clients afin de répondre à toutes leurs problématiques digitales.

MAXOM un défi à relever, celui de la transformation digitale des entreprises.

Plus d’informations sur www.maxom.ci

A PROPOS DE LA BICICI

Créée en 1962 et filiale du groupe BNP Paribas, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) est une société anonyme au capital de 16 666 670 000 FCFA. Elle dispose d’un réseau de quarante-cinq agences, deux Centres d’Affaires dédiés aux Entreprises, un Trade Center et une Société de Gestion et d’Intermédiation, BICIBOURSE. La BICICI est une des principales banques de la Côte d’Ivoire et fait partie du groupe BNP Paribas, présent dans d’autres pays en Afrique. Elle a développé une large gamme de produits et services pour ses clients Particuliers et Professionnels, couvrant l’ensemble de leurs besoins. Elle offre également un accompagnement sur mesure et des services d’aide à la gestion, à ses clients Entreprises et Institutionnels. La BICICI très engagée dans ses missions RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) mène des activités régulières et soutenues dans divers domaines : les arts et la culture, la santé, l’éducation, le sport et l’environnement.