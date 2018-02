Côte d'Ivoire: le poids de la dette du secteur financier en légère hausse au cours du troisième trimestre 2017

(Agence Ecofin) - Le poids de la dette du secteur financier ivoirien a de nouveau progréssé au cours du troisième trimestre 2017, pour atteindre l'équivalent de 1,23% du produit intérieur brut du pays, a appris l'Agence Ecofin de données fournies par l'Institue of International Finance. C'est un niveau record depuis le troisième trimestre 2012, lorsque cette dette n'était que de 0,2% du PIB.

Le rapport ne donne pas de détails sur les composantes de cette dette. Mais selon des informations sur les performances du secteur bancaire ivoirien durant la période 2014 à 2016, on note que la dette titrisée des 25 banques opérant dans le pays durant cette période, est passée de 1184 milliards de FCFa à 1431 milliards de FCFA, soit une augmentation de 20%.

La performance du secteur financier ivoirien, comparée à celle des autres économies frontières d'Afrique citées dans le rapport, laisse apparaître que la locomotive de l'UEMOA n'est pas en soi une mauvaise élève en la matière. Au Ghana, pays concurrent sur le cacao et voisin dans la CEDEAO, le poids de la dette du secteur financier a aussi bondi au troisième trimestre 2017, pour atteindre 3,72% du PIB. Au Kenya, en Tunisie et au Maroc, bien que dans une tendance baissière, ce ratio se situe respectivement à 2,5% et 3,6% et 4,6% du PIB.

Idriss Linge