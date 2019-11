17e édition du Concours de Saut International, « un évènement phare de la ville province de Kinshasa » (Rawbank)

(RAWBANK) - RAWBANK, institution bancaire N°1 en RDC, est fière de vous annoncer la tenue de la 17ème édition du Jumping International qui se déroulera les 22, 23 et 24 novembre 2019, au Cercle Hippique de Kinshasa (C.H.K).

Depuis 2004, la banque associe son image de marque à ce rendez-vous incontournable du monde équestre à Kinshasa. Cette année, plus de 12.000 spectateurs sont attendus dont des cavaliers internationaux (Belgique, Sénégal, Algérie, Liban et Maroc) et de nouveaux exposants. Le programme des 3 jours regroupera différentes épreuves tant nationales qu’internationales réservées aux professionnels et aux amateurs d’équitation, des spectacles, animations et rencontres.

Représentée par son Directeur Général, M. Thierry Taeymans, qui assume également les fonctions du Président du Cercle Hippique de Kinshasa, la banque réaffirme son leadership et son engagement à promouvoir les activités sportives, culturelles et touristiques en RDC. « Construire ensemble un Congo grand et fort » tel est l’ambition de RAWBANK.

Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans l’un de nos stands RAWBANK aménagés spécialement pour l’occasion. Venez nombreux découvrir nos offres et partager votre passion avec les amateurs, les professionnels, les passionnés et les pratiquants d’équitation autour de ce rendez-vous exceptionnel.

Que ce jumping soit pour tous les kinois et kinoises, un grand évènement pour leur plus grande joie et bonheur.