(BANQUE ATLANTIQUE ) - Conscient du rôle capital que peuvent jouer les start-up dans la transformation du secteur bancaire, le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) annonce le lancement de la première édition de son programme d’innovation baptisé « Fintech Challenge ».

A cet effet, un appel à candidatures est ouvert jusqu’au 23 décembre 2018 sur la plateforme dédiée www.bcpfintech.com, afin d’identifier les start-up les plus prometteuses – d’Afrique et d’ailleurs – qui deviendront des partenaires à part entière du groupe BCP.

A l’issue de ce programme d’innovation inédit, les start-up sélectionnées auront la possibilité de signer un contrat de collaboration avec la BCP. Ces jeunes entreprises bénéficieront, dès lors, de l’accès à de nouveaux marchés, de l’expertise métier d’un groupe financier universel, du potentiel significatif de son écosystème en Afrique ainsi que d’un programme d’accélération dédié. Autant de leviers qui constituent un véritable tremplin pour le développement de leurs activités.

Concrètement, il s’agit de proposer à ces start-up un partenariat mutuellement bénéfique qui repose sur la co-construction et le déploiement de solutions innovantes, en réponse à des problématiques métiers clairement identifiées à l’échelle de la BCP et de ses filiales Banque Atlantique.

L’appel à candidatures du « Fintech Challenge » sera par ailleurs suivi d’un événement inaugural co-organisé avec Banque Atlantique, le 23 novembre 2018 à Abidjan, sur le thème : « Banque – Start Up : quels modèles de collaboration, pour quels impacts ? ».

A PROPOS DU GROUPE BANQUE CENTRALE POPULAIRE (BCP)

Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le groupe BCP est présent dans 28 pays dans le monde et possède le premier réseau bancaire du pays. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (part de marché de 28%) et leader du financement de l’économie (part de marché de 25%). www.gbp.ma