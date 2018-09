Le gouvernement gabonais dément l’hypothèse d’une éventuelle reprise de la BICIG par la banque marocaine BMCE

(Agence Ecofin) - Suite aux informations relayées par plusieurs médias, portant sur une éventuelle entrée de la banque marocaine BMCE dans le capital de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Gabon, le ministre de la Promotion des investissements et des Partenariats Publics-Privés, Madeleine E. Berre (photo), vient de faire une mise au point.

En effet, a précisé le membre de du gouvernement ce 11 septembre, « lors de l’audience accordée le lundi 3 septembre 2018 à l’Administrateur directeur général exécutif du Groupe BMCE Bank et Président du groupe Bank of Africa, par le ministre de la Promotion des investissements et des Partenariats Publics-Privés, il n’a nullement été évoqué une éventuelle reprise de la BICIG par le groupe marocain».

Mieux encore, a-t-elle poursuivi, «les échanges de cette rencontre étaient axés uniquement sur des opportunités d’investissement de ce groupe international au Gabon et des possibilités de l’apport de leur expertise à la modernisation du système bancaire gabonais, facteur clé de l’attractivité du climat des affaires pour une meilleure réponse aux exigences du Plan de Relance de l’Economie».

Stéphane Billé