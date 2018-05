Togo: le groupe SUNU prend le contrôle de la BPEC et affiche ses ambitions

(Agence Ecofin) - Annoncée très avancée depuis quelques mois, la procédure d’acquisition de la Banque Populaire pour l’Epargne et le Crédit (BPEC) par le Groupe SUNU a été conclue. L’institution bancaire devient SUNU.

En effet, selon un document consulté par la rédaction de Togo First, SUNU Investment Holding SA, créée pour être la holding bancaire du Groupe SUNU, a acquis 58,08% d’actions de la BPEC.

Grâce à cette opération, SUNU prend le contrôle de cette banque dont l’actionnariat se présente désormais comme suit : 58,08% pour le Groupe SUNU, 19,52% pour les fonds Cauris & Afric Invest, 21,19% pour les nationaux et le solde, moins de 2%, pour divers actionnaires.

Le Groupe SUNU, souligne le document, a, en outre, participé à l’augmentation de capital exigée par le régulateur. Ainsi, de 6 500 000 000 FCFA, il a fait passer le capital de la banque, à 20 808 960 000 FCFA. Il s’est ainsi octroyé le statut d’actionnaire majoritaire, confirmé depuis le 02 février 2018 par les autorités de tutelle, notamment la Commission Bancaire de la BCEAO et le Ministre de l’Economie et des Finances du Togo.

Le nouvel acquéreur de la BPEC affiche de grandes ambitions : « Avec l’acquisition de la BPEC, le Groupe SUNU souhaite proposer à ses clients des services financiers, en allant au-delà de la simple distribution des produits d’assurance aux guichets des banques, proposer des produits encore plus attractifs et adaptés à la clientèle ».

Mieux, il « compte faire de la BPEC, la banque de détail de référence du marché togolais ».

« Ce duo permettra, entre autres, aux clients de bénéficier d’offres packagées banque et assurance en un lieu, à un coût plus intéressant et avec un contrat simplifié », indique le document.

Séna Akoda