Maroc : la filiale du groupe BNP Paribas obtient le feu vert pour mobiliser 106 millions $ en monnaie locale

(Agence Ecofin) - Le groupe Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie, la filiale locale du groupe français BNP Paribas, a obtenu le visa de l'autorité marocaine des marchés des capitaux (AMMC), pour la réalisation d'un emprunt obligataire visant à mobiliser 1 milliard de dirhams (environ 106 millions $).

Les titres émis dans le cadre de cette opération ne seront pas cotés sur la Bourse de Casablanca et seront échangés de gré à gré par ceux qui les détiendront. L'emprunt cible principalement les investisseurs institutionnels marocains et aura une maturité de 10 ans. Il se présente sous deux formes, dont l'une à taux fixe et l'autre à taux variable. La période de souscription part du 17 au 19 septembre inclus.

BMCI indique que cette opération lui permet de renforcer ses fonds propres de deuxième catégorie. Elle pourra ainsi améliorer son ratio de solvabilité (capacité à faire face à ses engagements de long terme) et assurer un développement plus sérein de ses activités.

Idriss Linge