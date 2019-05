Joseph Dion Ngute, Chef du Gouvernement du Cameroun, a reçu Henri Claude Oyima, PDG du Groupe BGFIBank

(BGFIBank) - En séjour au Cameroun, le Président du Groupe BGFIBank, Henri Claude OYIMA, a inscrit à son agenda plusieurs séances de travail avec les autorités camerounaises, à l’instar de cette rencontre avec le Chef du Gouvernement Camerounais qui a eu lieu le mercredi 8 mai à Yaoundé.

A cette occasion, M. Henri Claude OYIMA, en plus de présenter l’évolution des activités du Groupe BGFIBank en zone CEEAC, a exprimé au Chef du gouvernement, l’ambition du Groupe BGFIBank de demeurer ce partenaire de référence dans le développement de l’économie camerounaise.

«Cette visite intègre les relations de convivialité que nous entretenons avec les autorités des pays dans lesquels le Groupe BGFIBank est implanté. Avant toute chose, je tenais à féliciter le Premier ministre pour sa nomination en qualité de 1er Ministre, Chef du Gouvernement camerounais. Nous lui souhaitons plein succès dans la mise en œuvre de son mandat. Je suis venu confirmer l’accompagnement du Groupe BGFIBank dans la réalisation des projets structurants et bénéfiques aux populations du Cameroun. Nous comptons intensifier notre engagement dans le financement des projets, et c’est d’ailleurs l’objet de cette rencontre.» a précisé Henri Claude OYIMA.

A propos du Groupe BGFIBank

BGFIBank est un groupe financier international multi-métiers qui compte plus de 2.000 collaborateurs présents dans 11 pays. Il accompagne au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal. Les équipes du Groupe BGFIBank dispensent chaque jour à sa clientèle des conseils et des services haut de gamme et adaptés à leurs besoins autour des quatre métiers principaux que sont la banque commerciale, la banque d’investissement, les services financiers spécialisés et l’assurance.