L'américain Citigroup s'attend à une croissance record de ses activités de banque d'investissement en Afrique et au Moyen-Orient

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire américain Citigroup espère une progression significative de ses activités de banque d'investissement en Afrique et au Moyen Orient, apprend-on de sources médiatiques concordantes. « Le pipeline des opportunités y est actuellement à un niveau comme on a pas vu depuis la crise financière de 2008 », a fait savoir Miguel Azvedo, le responsable de ce segment d'activités pour l'Afrique et le Moyen Orient.

Parmi les pays cités, on retrouve le Nigéria et l'Egypte. Le premier sort progressivement de la recession qu'il a connue au cours du premier trimestre 2017, et s'apprêterait même à effectuer un emprunt record sur le marché international de la dette. Le deuxième continue d'être sous un solide programme avec le FMI, qui lui apporte plus de stabilité extérieure.

Citigroup souhaite surtout se positionner dans des économies, où la croissance moyenne du Produit Intérieur Brut est attendue à plus de 3%, au contraire de la plupart des marchés développés, où la croissance se situe tout au plus à 2,5%.

Idriss Linge