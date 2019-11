BICI BOURSE lance la 1ère édition des « ANALYSTS DAYS »

(BICICI) - BICI BOURSE présente ces 06, 07 et 08 novembre les « ANALYSTS DAYS ». Ces journées ont pour but de mettre en relation certaines sociétés cotées sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, les analystes financiers produisant de l'information financière à destination de la communauté des investisseurs régionaux et étrangers ainsi que les Directeur Financiers/Trésoriers de certains investisseurs institutionnels de notre marché.

Les « ANALYSTS DAYS » ont trois (3) objectifs principaux :

Permettre aux analystes financiers et aux investisseurs institutionnels de rencontrer le management des entreprises afin d’affiner leur appréciation des titres cotées ;

Permettre aux entreprises de communiquer sur leur activité auprès des "market makers" et des grands donneurs d’ordre ;

Contribuer à l’amélioration de l’efficience informative du marché.

M. N'koumo-Mobio, DG de BICIBOURSE

BICI BOURSE a été, en 2016, la première SGI à accompagner la BRVM sur l’émission télévisée « Flash Bourse » ainsi que pour des parutions quotidiennes dans le journal Fraternité Matin. Ainsi, à travers ces journées, BICI BOURSE entend renforcer son image comme un acteur de référence en matière de promotion de la communication financière sur le marché financier régional de l’UMOA.

A propos de la BICI BOURSE

BICI BOURSE a été créé en 1997 avec un capital de 700 millions de FCFA, principalement détenu par les filiales du groupe BNP Paribas en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Burkina, et au Mali ; Cet adossement aux filiales du groupe BNP Paribas permet à BICI BOURSE de bénéficier d’un large réseau régional. Situé à Abidjan Plateau (République de Côte d’Ivoire), BICI BOURSE compte un effectif de 19 personnes et opère quotidiennement sur les 4 pays de l’UEMOA que sont : le Burkina, le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

Avec plus de 11 000 clients et 250 milliards (FCFA) d‘actifs en conservation, BICI BOURSE est une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI), prestataire de services d’investissement offrant une large palette de services financiers aux entreprises, aux institutions financières, aux Etats de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et hors de l’UEMOA, ainsi qu’aux particuliers résidant ou non dans la zone UEMOA.

Ses domaines d’intervention se concentrent autour des expertises suivantes:

Intermédiation boursière

Conservation et la Gestion de Titres

Conseil et Ingénierie Financière

Recherche et analyse

Service aux émetteurs

A l’occasion de la célébration des 20 ans de la BRVM en 2016, BICI Bourse a été distinguée:

- 1er Prix de la Meilleure SGI du Marché Secondaire

- 2ème Meilleure SGI du Marché Primaire

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 75 pays, avec plus de 189 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe.

Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité: Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels.

Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection.

En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis.

Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.