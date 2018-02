Nigeria : 38 banques recevront un fonds global de 25 millions $ de la banque centrale pour des prêts immobiliers

(Agence Ecofin) - 38 banques nigérianes dont 34 banques hypothécaires primaires et 4 banques commerciales ont été sélectionnées par la Central Bank of Nigeria (CBN) pour participer à l’initiative « My Own Home » visant à accroître l’accès au financement pour l’acquisition d’un logement au Nigéria.

Un premier fonds de 15 millions $ sera avancé, pour financer l’acquisition de logements. Un second financement de 10 millions $ d’assistance technique sera par la suite accordé à ces institutions financières. Les banques vont mettre ces ressources à la disposition des clients sous forme de prêts.

Selon Adeniyi Akinlusi, président de l’association des banques hypothécaires du Nigeria, seulement 5 % des 13,7 millions de logements au Nigeria sont financés par des prêts hypothécaires accordés par des institutions financières.

C’est dans l’optique de résorber le gap que le Nigeria Housing Finance Program et la Central Bank of Nigeria ont lancé en juin 2017 l’initiative « My Own Home » qui vise à faciliter l’accès au financement pour l’acquisition d’un logement.

Chamberline Moko