AIFA 2019 : Oragroup reçoit le prix « Best Bank in Africa »

(ORAGROUP ) - Le 4 décembre 2019, Oragroup, groupe bancaire panafricain de référence, a reçu le prix « Best Bank in Africa » lors de l’Africa Investments Forum and Awards (AIFA) tenu à Paris.Événement organisé par Leaders League et dédié aux opportunités d’affaires des secteurs de l’Énergie, des Mines, de l’Infrastructure & Urbanisme, de la Fusion-Acquisition, des Stratégies de croissance et de l’Immobilier, AIFA a réuni plus de 700 décideurs publics et privés.

Ce prix est la reconnaissance de la solidité financière d’Oragroup.

En 2018, le Groupe a enregistré des performances en forte progression avec un total de bilan à 2 171 milliards de francs CFA (3,7 milliards de dollars), soit une progression de 21 % par rapport à l’année précédente. Les dépôts de la clientèle de l’ensemble du réseau Orabank se sont élevés à 1 462 milliards de francs CFA et les opérations de crédits à 1 255 milliards de francs CFA, soit une hausse respective de 24 % et 16%. Au total, le Groupe a affiché un produit net bancaire de 126,77 milliards de francs CFA (221 millions de dollars, + 17%) et un résultat net consolidé en forte hausse de 36 % à 29,77 milliards de francs CFA (51,9 millions de dollars).

Le titre de « Best Bank in Africa » vient également récompenser l’excellence opérationnelle du Groupe, sa capacité d’innovation ainsi que son engagement en matière de RSE. Au travers de son réseau de 152 agences réparties dans 12 pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale, Oragroup sert plus de 500 000 clients et s’emploie à leur proposer des produits et services bancaires innovants. KEAZ, plateforme digitale omnicanal qui permet l’accès régulier à l’information au plus grand nombre et l’exécution de transactions bancaires, est la parfaite illustration des efforts d’investissements portés sur le digital tout en adressant la question d’inclusion financière des populations non bancarisées.

« C’est un grand honneur de recevoir le prix de « Best Bank in Africa ». Cette distinction confirme notre statut de partenaire financier incontournable dans la structuration et le financement de projets d’envergure sur le marché d’Afrique de l’Ouest et Centrale. Nous voulons participer activement et durablement au financement de l’Afrique et nous sommes convaincus que c’est en bâtissant un groupe bancaire de référence, que nous pourrons donner au continent les moyens d’atteindre ses objectifs de développement et d’émergence», explique Ferdinand Ngon Kemoum, Directeur général d’Oragroup.

En 10 ans, la trajectoire de croissance d’Oragroup a été exemplaire.

Le réseau Orabank est passé d’une présence dans cinq pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale à une dimension panafricaine avec des filiales dans 12 pays répartis sur quatre zones monétaires. Enfin, les notes d’investissement A à long terme et A2 à court terme obtenues de l’agence Bloomfield en mai 2018 et août 2019 consacrent la solidité et les performances du Groupe.

À propos d’Oragroup

Oragroup est présent dans 12 pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 152 agences bancaires et 1 857 collaborateurs, Oragroup propose à plus de 500 000 clients (grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers) une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité. Œuvrant à l’inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, Oragroup se concentre sur des segments de population jusque-là délaissés. Cet engagement se traduit dans sa démarche RSE qui fait partie intégrante de sa stratégie et constitue une priorité de ses instances dirigeantes, axée autour de la transition énergétique, du management des risques environnementaux et sociaux, et du bien-être du public et de ses employés.

