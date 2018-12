Ouganda: la valeur des transactions via le mobile money a atteint 19,5 milliards $ entre juin 2017 et juin 2018

(Agence Ecofin) - Sur la période de 12 mois s'achevant le 30 juin 2018, la valeur globale des transactions via le mobile money a bondi de 38,4%, pour atteindre 73 100 milliards de shillings ougandais, soit environ 19,5 milliards $, appris l'Agence Ecofin selon des données fournies par la banque centrale du pays.

Cette augmentation tient plus à la progression du volume des transactions qui est passé de 1100 milliards à la fin juin 2017, à 1300 milliards d'opérations à fin juin 2018.

Une performance plutôt solide, surtout que le nombre d'abonnés a légèrement chuté, passant de 22,8 millions d'utilisateurs à seulement 22,7 millions.

Au-delà des transactions courantes de transfert d'argent et de règlement de factures, le mobile money aura été boosté en Ouganda, par la connexion qui permet plus d'interopérabilité avec les comptes bancaires. Depuis quelque peu, il est possible de retirer ou déposer de l'argent sur son compte, directement à partir de son téléphone mobile.

Sept opérateurs se partagent le marché du mobile money en Ouganda. En plus des filiales des grands groupes comme Airtle ou MTN, on retrouve aussi Uganda Telecom, Africel, M-Cash, Ezeey Money ou encore Micropay, qui se partagent un réseau total de 166 194 agents.

Idriss Linge