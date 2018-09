Ghana : Consolidated Bank confirme son plan de réduction de charges pour doper sa rentabilité

(Agence Ecofin) - Consolidated Bank Ghana Ltd (CBG), la banque ghanéenne créée à la suite de la fusion de cinq établissements bancaires en difficulté, envisage de réduire ses effectifs et son réseau d’agence afin de baisser ses coûts et ses charges.

Il est prévu que le nombre des agences soit ramené à 120 et que près de 1700 personnes perdent leurs emplois, selon des médias ghanéens qui ont rapporté l'affaire.

Ce train de mesures entrent dans l'annonce précédemment faite par Daniel Wilson Addo (photo), le directeur de Consolidated Bank Ghana, qui les présentait comme la solution pour retrouver la rentabilité.

Rappelons que c’est le 1er aout dernier que Sovereign Bank, Royal Bank, Beige Bank, Construction Bank et Unibank ont fusionné pour créer la Consolidated Bank afin de s’arrimer à l’exigence de capital minimum de 400 millions de Cédis fixé par la banque centrale du pays.

Chamberline Moko