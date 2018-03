La perte concédée par Ecobank fin 2016 a continué de plomber les performances du sud-africain Nedbank tout au long de 2017

(Agence Ecofin) - Pour le compte de l'exercice 2017, Nedbank a annoncé une hausse de 2,4% de son résultat d'exploitation hors éléments exceptionnels, qui a atteint 11,7 milliards de rands (930 millions $). Cette performance est réalisée, alors que l'Afrique du Sud a connu une année complexe avec des défis socio-politiques, qui se sont portés sur la sphère économique.

Le groupe bancaire sud-africain doit donc sa performance à une amélioration de son carnet de crédit à la clientèle et une réduction cohérente de ses charges. Ses dirigeants indiquent cependant que sa performance aurait été meilleure, n'eut été la contribution négative pour la deuxième année consécutive d'Ecobank Transntional Incorporated.

Sans prise en compte d'ETI, le résultat d'exploitation hors éléments exceptionnels de Nedbank aurait progréssé de 8% à 12,7 milliards de rands. Son bénéfice dilué (tenant compte des options de conversion) par action aurait augmenté de 7,3% contre 2,4% actuellement.

Nedbank continue cependant de placer sa confiance dans cet investissement qu'il estime stratégique sur le long terme. Ses dirigeants ont surtout les yeux rivés sur les performances économiques du Nigéria, le pays qui abrite la plus grosse filiale d'ETI, et dont les perspectives de croissance sont assez prometteuses. Le rapport financier indique que le groupe panafricain qui est basée à Lomé, au Togo, a retrouvé sa profitabilité au cours du deuxième semestre de 2017 et que les prochaines consolidations de Nedbank devraient être plus positives. Toutefois il faudra un peu de temps pour atteindre le niveau de contribution de 870 millions de rands atteint en 2015.

NB : Les performances financières annuelles de Nedbank intègrent l'impact de la perte concédée par ETI au quatrième trimestre 2016. Il est à préciser que le déficit réalisé par le groupe Ecobank à la fin 2016, a impacté les comptes du groupe sud-africain en 2017, parce que ce dernier consolide les performances de sa filiale dans ses performances financières, avec un trimestre de retard.

Idriss Linge