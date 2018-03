BGFIBank Gabon devient la première banque de la zone CEMAC à obtenir la certification PCI DSS de Visa International

(BGFIBank) - BGFIBank Gabon vient de confirmer sa notoriété en terme de qualité de services par l’obtention du certificat PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), accordé par accordée par la société Visa International. Elle devient ainsi la première banque de la zone CEMAC à obtenir cette distinction.

A travers le retour aux fondamentaux qui lui permet, dans sa nouvelle stratégie de renforcer son image de marque, BGFIBank Gabon, s’est assignée des objectifs lui permettant de remettre le client au cœur de ses activités, d’où son slogan : « REINVENTER LA BANQUE - REIBAN», qui traduit ainsi l’engagement pris à un très haut niveau du management de la banque pour renforcer la sécurité du Système d’Informations conformément aux normes internationales.

L’obtention de ce Certificat, conditionnée par un audit approfondi menée de Novembre à Décembre 2017 par la société DATA PROTECT, spécialiste en sécurité de l’information, accrédité en tant que PCI QSA et PA QSA par le PCI SSC, garantit aux clients porteurs de cartes Visa BGFIBank une sécurité maximale sur le traitement de leurs données bancaires

C’est après analyse du rapport (AOC / ROC) transmis par l’auditeur, et vérifications complémentaires, que la société VISA INTERNATIONAL a validé le 26 février 2018 la certification de BGFIBank Gabon à la norme PCI DSS V3.2.

Monsieur Ali El Azzouzi, Directeur Général de DATAPROTECT, la société ayant accompagné BGFIBank Gabon à la certification PCI DSS, estime que « cette distinction est venue sanctionner les efforts considérables que la banque a engagés depuis plus d’un an afin de faire la sécurité de son système d’information, un élément clé de sa stratégie ».

La norme « PCI DSS » exigée par la principale carte de paiement détermine les règles et processus à respecter par les entreprises qui traitent, transportent et stockent des données de cartes bancaires. Ce standard international imposé par les systèmes internationaux (Visa, Mastercard, American Express, JCB et Discover) est soumis à 12 exigences de sécurité visant à garantir aux clients un niveau maximal de sécurité pour leurs données de cartes bancaires.

« La certification PCI DSS, que vient d’obtenir BGFIBank Gabon, récompense l’œuvre des hommes et des femmes qui se sont mobilisés durant deux mois à transcender pour permettre à la banque de réussir ce challenge, afin de garantir à nos clients un haut niveau de sécurité des données confidentielles dans le respect des standards internationaux. C’est un élément de différenciation majeur pour notre Groupe. La démarche va s’étendre à l’ensemble des filiales bancaires avec pour objectif d’afficher notre engagement à améliorer sans cesse nos services dans le but d’apporter les garanties de sécurité à nos clients » souligne Henri Claude OYIMA, Président Directeur Général du Groupe BGFIBank.