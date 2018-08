Canal+ Advertising, « l’offre publicitaire n°1 en Afrique subsaharienne francophone »

( CANAL+ ) - CANAL+ ADVERTISING, première régie publicitaire francophone d’Afrique, maintient son leadership tant au niveau local que panafricain, avec une part d’audience moyenne de 31.7% sur l'ensemble population, en progression de +3 points par rapport à la précédente vague N-1 de l’étude AFRICASCOPE*.

Ainsi, en Afrique subsaharienne, un téléspectateur francophone sur trois regarde les chaînes commercialisées par CANAL+ADVERTISING.

N°1 sur l’ensemble de la population, l’offre de CANAL+ ADVERTISING l’est aussi sur toutes les cibles commerciales : les hommes (29%), les femmes (34%), les 15-34 ans (36%) et la classe moyenne africaine (35%).

A chacune de ces cibles correspond une offre thématique parfaitement ciblée : Drama (femmes), Premium (individus AB), Sport (hommes), Musique (15-34 ans) et Kids (4-14 ans).

Au cœur de ces offres, des chaînes aux performances exceptionnelles, une fois encore mises en évidence par l’étude AFRICASCOPE 2018** :

NOVELAS TV, 1ère chaîne d’Afrique francophone sur l’ensemble de la population

CANAL+ SPORT, 1ère chaîne chez les hommes

TRACE AFRICA, 1ère chaîne musicale d’Afrique, véritable phénomène pour le jeune public.

« Nous sommes la seule régie à proposer à nos annonceurs des audiences puissantes sur toutes les cibles, générées par des chaînes premium aux contenus qualitatifs et novateurs. CANAL+ ADVERTISING est le partenaire des stratégies média gagnantes en Afrique francophone, comme le démontre une fois encore cette nouvelle étude AFRICASCOPE **», déclare Pierre-Paul Vander Sande, Directeur Général de CANAL+ ADVERTISING.

*AFRICASCOPE 2017 (Septembre 2016-Juin 2017) en Global 8 PAYS – KANTAR TNS

**AFRICASCOPE 2018 (Septembre 2017 – Juin 2018) en Global 8 PAYS – KANTAR TNS

À propos de CANAL+ ADVERTISING

CANAL+ ADVERTISING est une société filiale de CANAL+ INTERNATIONAL.

Elle commercialise en exclusivité la publicité sur les chaînes et sites de CANAL+AFRIQUE, CANAL+ SPORT, A+, NOLLYWOOD TV, NOLLYWOOD TV EPIC, NOVELAS TV, GULLI AFRICA (édité par LAGARDERE ACTIVE), TRACE AFRICA, TRACE URBAN, TRACE KITOKO et TRACE GOSPEL (éditées par le groupe TRACE), ainsi que les espaces publicitaires des salles CANALOLYMPIA, premier réseau de salles de cinéma et de spectacles en Afrique.